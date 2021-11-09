Новосибирск, 9 ноября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Жительница Новосибирска засняла на камеру телефона, как поздно вечером накануне, 8 ноября, дорожники укладывают асфальт в слякоть. При этом один их рабочих попытался помешать женщине снимать происходящее.

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Асфальтирование дороги

«Мало того, что бюджетные деньги тратятся впустую, так рабочие ещё руки распускают»,цитируют горожанку «НГС Новости».

Уточняется, что дорожники укладывали асфальт на улице Блюхера в районе пересечения с улицей Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. В это время в городе было около 0 °C.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября потребовал ужесточить контроль за соблюдением нормативов дорожного строительства.