Киев, , 06:16 — REGNUM Руководство Украины рискует навсегда лишиться территорий Донецкой и Луганской Народных Республик из-за непрогнозируемой и «фриковой» политики, написал 8 ноября политический эксперт Андрей Головачев в статье для издания «Главред».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, утрата территорий может произойти в момент, когда США откажутся «сдерживать» Россию и та признает независимость республик.

«Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так на Украине называют ДНР и ЛНР — ред.)», — написал политолог.

Головачев допустил также, что этот процесс не остановится, и республики Донбасса предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева.

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