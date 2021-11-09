Киев, 9 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Руководство Украины рискует навсегда лишиться территорий Донецкой и Луганской Народных Республик из-за непрогнозируемой и «фриковой» политики, написал 8 ноября политический эксперт Андрей Головачев в статье для издания «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, утрата территорий может произойти в момент, когда США откажутся «сдерживать» Россию, и та признает независимость республик.

«Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так на Украине называют ДНР и ЛНР — ред.)», — написал политолог.

Головачев допустил также, что этот процесс не остановится и республики Донбасса предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева.