Хабаровск, 9 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Два рейса из Хабаровска задержаны из-за метеоусловий. Ждут вылета пассажиры, отправлявшиеся в Ноглики и Николаевск-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе аэропорта.

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Два рейса в Оху заменены на один. Остальные вылеты будут выполнены по расписанию благодаря обработке самолётов специальным средством, которое не даёт воздушным судам покрыться льдом. Реагентами также очищают от льда взлётно-посадочные полосы аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровск в ночь с 8 на 9 ноября покрыло льдом. «Глазированными» стали не только дороги и тротуары, но и автомобили.