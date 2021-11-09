Ульяновск, , 06:14 — REGNUM В Ульяновскую область поступили новые партии двух видов вакцин от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регион передано почти 25 тыс. доз препаратов от ковида, в том числе 2,47 тыс. комплектов вакцины «КовиВак» и 22,5 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). В ближайшее время их распределят по пунктам вакцинации.

Таким образом, с начала прививочной кампании Ульяновская область получила свыше 523 тыс. комплектов четырёх видов российских вакцин, в том числе поставлено более 404,5 тыс. доз «Спутника V», 95,3 тыс. — «Спутника Лайт», почти 19,3 тыс. комплектов «ЭпивакКороны» и 4,1 тыс. дозы «КовиВака».

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что в настоящее время остаток вакцины с учётом новых поступлений составляет 54,2 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 5 ноября), в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 468 728 жителей, в том числе двумя компонентами — 452 289. Вакцинацией охвачено 48,9% населения.

Напомним, с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 100 203 случая заражения коронавирусом, выздоровели 88 499 пациентов, скончались 3146 человек.

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