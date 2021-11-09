Енисейский район, Красноярский край, 9 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Проверка по факту ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции, проводится в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Проверку проводит Енисейский межрайонный следственный отдел. Пострадавший — начальник ОГИБДД МО МВД России «Енисейский».

По предварительным данным, вечером 7 ноября полицейский осматривал ДТП с участием двух автомобилей КамАЗ в районе посёлка Байкал Енисейского района на 21 км автодороги Енисейск — Красноярск. В этот момент на автомобиле ВАЗ-2105 ехал 29-летний житель города Лесосибирска. Заметив сотрудников ГИБДД, он стал снижать скорость, в результате не справился с управлением и сбил находящегося на проезжей части полицейского.

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. «В состоянии здоровья сотрудника полиции наблюдается положительная динамика», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии при столкновении двух иномарок ранения получили три человека.

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