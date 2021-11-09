Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Информацию о подозрительном свёртке, обнаруженном в посольстве Израиля, проверяет полиция в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба полиции округа в Twitter.

Взрывное устройство

В районе израильского диппредставительства наблюдалось значительное скопление полицейских. Ряд улиц были полностью перекрыты.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали место происшествия. Никаких опасных предметов в районе посольства Израиля обнаружено не было. В настоящее время полиция покинула территорию израильского диппредставительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории трёх университетов в США взрывных устройств обнаружено не было. Информация о якобы заложенных бомбах была получена руководством университетов накануне с неизвестного аккаунта в Twitter.

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