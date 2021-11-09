Дамаск, 9 ноября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 случаев заболевания мукормикозом («черная плесень») были зарегистрированы за последние 15 дней в одной из больниц сирийской столицы Дамаска, 8 ноября сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в медучреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

По информации журналистов, среди пациентов с этим диагнозом оказались лица со слабым иммунитетом, страдающие сахарным диабетом или инфицированные коронавирусом. Источник агентства отметил, что примерно 20% из всех заболевших «черной плесенью» умерло.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября главный врач Амурского центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова заявила, что в Амурской области начали выявлять случаи мукормикоза.