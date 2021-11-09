Пекин, 9 ноября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Китай зафиксировал более медленный рост потребления энергии в третьем квартале на фоне усилий по созданию чистой и низкоуглеродистой структуры потребления энергии, сообщило Национальное энергетическое управление КНР, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Рост потребления энергии в годовом исчислении в третьем квартале снизился на 14,3% пункта по сравнению с первым кварталом и на 4,7 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом, частично из-за значительного снижения энергопотребления в энергоемких отраслях промышленности.

Из общего объема рост потребления угля в третьем квартале сократился на 13,1 процентных пункта по сравнению с первым кварталом и на 2,8 процентных пункта по сравнению со вторым. Сектор чистой энергетики расширился в третьем квартале.

К концу сентября установленная мощность гидроэнергетики, атомной энергетики, ветроэнергетики и солнечной энергетики составила 1,01 млрд кВт, что составляет 44,1% от общей установленной мощности, что на 3 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свете целей по максимальному сокращению выбросов углекислого газа до 2030 года и достижению углеродной нейтральности до 2060 года Китай ускоряет переход к чистой и низкоуглеродистой структуре потребления энергии.