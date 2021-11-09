Чебоксары, 9 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Чувашии за девять месяцев рождаемость снизилась на 0,2%, а смертность возросла на 11,9%. Убыль населения продолжилась. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Карта Чувашии

В январе — сентябре 2021 года в Чувашии родились 8414 детей, что на 19 человек меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость снизилась на 0,2%.

Среди родившихся 2675 детей (31,8% от общего числа младенцев) были первенцами в семьях, 3092 ребёнка (36,7%) стали вторыми у родителей, 1965 детей (23,4%) — третьими, 672 ребёнка (8%) — четвёртыми и более.

Умерли за девять месяцев 14 752 жителя республики, в том числе скончались 22 младенца. Это на 1573 человека больше к уровню января — сентября прошлого года. Смертность за указанный период возросла на 11,9%.

Естественная убыль населения продолжила расти: число умерших в Чувашии превысило число родившихся в 1,8 раза, в то время как в январе — сентябре 2020 года — в 1,6 раза.