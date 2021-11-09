Киев, , 06:00 — REGNUM Несколько украинских энергокомпаний получили уведомления от белорусского «Энергоатома» о прекращении поставок электроэнергии на Украину, написала 8 ноября газета «Экономическая правда».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что письмо, направленное украинским энергетикам, датировано 8 ноября, поэтому поставки могут прекратиться уже на следующий день.

До сегодняшнего дня Украина импортировала из Белоруссии 400 МВт-час электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что больше половины всех энергоблоков тепловых электростанций на Украине перестали работать к 4 ноября.

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