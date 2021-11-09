Сеул, , 06:00 — REGNUM Крупнейшие южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix, лидирующие на мировом рынке полупроводников для автомобилей, предоставили правительству США информацию о своих производственных мощностях. Об этом 9 ноября сообщает телеканал KBS.

Логотип SK Hynix

Отмечается, что при этом компании, проведя консультации с соответствующими подразделениями, «минимизировали предоставление конфиденциальной информации о клиентах, продажах и запасах». Таким образом, ключевые данные, составляющие коммерческую тайну, американским властям якобы переданы не были. Напомним, что Samsung Electronics и SK hynix занимают на мировом рынке чипов лидирующее положение с общей долей более 70%.

Ранее Вашингтон попросил ведущих производителей автомобилей и полупроводников предоставить информацию, которая поможет правительству в решении проблемы глобальной нехватки полупроводников.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Samsung Electronics представила планы по расширению производства электронных микросхем, предусматривающие увеличение выпуска чипов втрое к 2026 году.

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