Владивосток, , 05:59 — REGNUM В Приморском крае из-за штормового ветра и сильного дождя остались без электроснабжения 5,5 тыс. домов, вода перекрыла дорогу. К утру 9 ноября подача электричества в большинство населённых пунктов восстановлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В Калужской области после грозы восстановили электроснабжение 40.mchs.gov.ru

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Сейчас отсутствует электроснабжение 836 домов восьми муниципалитетов, дать свет энергетики обещают сегодня.

«В 21 муниципальном образовании зафиксированы отключения электричества, всего без света находились 5,5 тысяч домов с населением 52,5 тысячи жителей. Также есть нарушения кровель, балконов и фасадов во Владивостоке и Фокино. Нарушено движение на трассе Седанка-Патрокл из-за падения опоры ЛЭП», — уточнил министр по делам ГОЧС Приморья Александр Златкин.

Помимо аварий на энергообъектах штормовой ветер сорвал кровли с нескольких зданий, дождём затопило участке между селами Черноручье и Сокольчи.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон пришёл в Приморский край 4 ноября. 3 ноября отвечающие за жизнеобеспечение службы региона начали функционировать в режиме повышенной готовности.