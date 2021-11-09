Циклон в Приморье оставил без электричества более 52 тыс. человек
Владивосток, 9 ноября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Приморском крае из-за штормового ветра и сильного дождя остались без электроснабжения 5,5 тыс. домов, вода перекрыла дорогу. К утру 9 ноября подача электричества в большинство населённых пунктов восстановлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Сейчас отсутствует электроснабжение 836 домов восьми муниципалитетов, дать свет энергетики обещают сегодня.
Помимо аварий на энергообъектах штормовой ветер сорвал кровли с нескольких зданий, дождём затопило участке между селами Черноручье и Сокольчи.
Как сообщало ИА REGNUM, циклон пришёл в Приморский край 4 ноября. 3 ноября отвечающие за жизнеобеспечение службы региона начали функционировать в режиме повышенной готовности.