Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Предложение ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» было выдвинуто представителями Республиканской партии в Сенате Конгресса США. Об этом сообщил на своем сайте сенатский комитет по иностранным делам.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инициатива, в числе прочего, предполагает принятие рестрикций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Республиканцы планируют добиваться того, чтобы Сенат внес соответствующие изменения в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Согласно выдвинутой ими поправке, не позднее чем через 15 дней после вступления ее в силу глава Белого дома Джо Байден должен будет принять санкции, затрагивающие фирмы и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября первый заместитель финансов США Уолли Адейемо заявил, что американский минфин намерен привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за действия, которые якобы нарушают введенные ранее санкции.

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