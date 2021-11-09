Новосибирск, 9 ноября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. В отношении 17-летнего подростка из Новосибирска возбудили уголовное дело — по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Об этом сообщило региональное управление СКР.

СКР по Новосибирской области Ссора подростков

По данным следствия, днём 8 ноября у дома №6 по улице Покрышкина в Ленинском районе города между двумя ранее незнакомыми несовершеннолетними возникла ссора. Один из них умышленно нанёс второму «не менее одного удара колото-резанным предметом в область туловища». Потерпевшего доставили в больницу, а подозреваемого задержали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. Расследование продолжается.