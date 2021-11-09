Чебоксары, , 05:50 — REGNUM В Чувашии 9 ноября ожидается снег и местами может установиться временный белый покров. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, 8 ноября завершилась осенняя погода, которая уступит место холодам. 9 ноября в республике прогнозируется снег с дождём, возможно установление временного снежного покрова на отдельных территориях.

В ночь с 9 на 10 ноября резко похолодает, температура будет ниже нулевой отметки и сохранится днём, хотя и будет солнечно. Атмосферное давление поднимется до 757 мм ртутного столба.

11 ноября вернётся пасмурная погода, а тёплый фронт станет причиной снежной погоды с усилившимся юго-западным ветром. По предварительным данным, температура не поднимется выше нулевой отметки, но ощущаемая температура составить −10…−15 градусов мороза. 13 ноября снегопады продолжатся, 14 ноября снова подморозит.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе блокирующий антициклон должен принести солнечную погоду, температура днём может составить 0…-5 градусов мороза.