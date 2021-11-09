Куала-Лумпур, , 05:48 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 29 349. Также за минувшие сутки в стране выявили 4543 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 510 852 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 61 760 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 534 пациента находятся в палатах реанимации, из них 263 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к настоящему времени в Малайзии 75,3% жителей полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции.