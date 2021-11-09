Находка, Приморский край, , 05:46 — REGNUM Спасательная операция по вызволению членов экипажа началась на терпящем бедствие контейнеровозе у берегов Находки. Об этом 9 ноября сообщил журналистам начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель возле посёлка приисковый. По предварительной информации, судно получило пробоину в районе машинного отделения, после чего переломилось пополам. Контейнеровоз шёл под флагом Панамы, на его борту находятся 14 членов экипажа. Уточняется, что все моряки на борту судна — иностранные граждане.

Капитан судна заявил об угрозе жизни экипажа, на помощь терпящему бедствие контейнеровозу выдвинуhttps://regnum.ru/news/3417691.htmlлось спасательное судно МЧС из Владивостока. Спасательную операцию осложняет штормовая погода и сильные волны. Аварийно-спасательные службы предпринимают меры, чтобы не допустить загрязнения прибрежных вод.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель в районе Находки судне, шедшем под флагом Панамы.

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