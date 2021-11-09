Тайбэй, , 05:45 — REGNUM Экспорт Тайваня в материковый Китай и Гонконг вырос до $16,22 млрд в октябре, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, опубликованным финансовыми властями острова, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

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Материковая часть и Гонконг оставались крупнейшим экспортным направлением Тайваня, при этом экспорт через пролив составил 40,4 процента от общего объема экспорта острова в октябре. Положительное сальдо торгового баланса Тайваня в октябре составило $6,12 млрд, а его положительное сальдо торгового баланса с материком составило $8,96 млрд.

За первые 10 месяцев этого года экспорт Тайваня составил $364,2 млрд, а импорт увеличился до $310,38 млрд. Экспорт острова на материк достиг рекордного уровня за этот период в $154,68 млрд, в то время как импорт достиг $68,42 млрд.

Финансовые власти заявили, что восстановление мировой экономики продолжит поддерживать экспорт Тайваня в конце этого года, но распространение новых вариантов COVID-19 и изменения политики в крупных экономиках могут повлиять на его экспорт.