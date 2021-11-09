Вашингтон, 9 ноября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ищут возможности для преодоления препятствий, создаваемых Китаем на пути к расширению влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил 8 ноября на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, американские усилия направлены на выполнение задач, связанных с обеспечением безопасности в регионе, в то время как Китай противодействует этому, вкладывая много средств в свои воздушные и морские возможности.

«Вы слышали, как госсекретарь много раз говорил об этом, он считает, что КНР — это наш вызов номер один (…). Мы сосредоточены на развитии возможностей, операционных концепций, обеспечении того, чтобы у нас были ресурсы и правильная стратегия, чтобы мы могли справиться с КНР как с вызовом номер один», — заявил Кирби.

Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что оборонная стратегия США требует наращивания военного присутствия американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе, и для этого необходимо получать соответствующее финансирование.