Свободный, Амурская область, 9 ноября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Строительная компания Турции «Ямата Ятырым» вернула Амурскому газоперерабатывающему заводу 52 млн рублей за несвоевременное выполнение обязательств по договору подряда. Стройфирму принудили закрыть задолженность судебные приставы Свободненского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП Приамурья.

Chris Potter Долг

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Решение о взыскании средств с подрядчика принял региональный Арбитражный суд. Компания не вернула долг в срок, поэтому заплатила дополнительно более 3,5 млн рублей исполнительного сбора.

«Денежные средства перечислены на расчетный счет взыскателей, а исполнительский сбор поступит в государственный бюджет», — отчитались в службе судебных приставов.

Как сообщало ИА REGNUM, генподрядчик Амурского газоперерабатывающего завода, который является частью проекта «Сила Сибири», обратился с двумя крупными финансовыми исками к China Petroleum Engineering & Construction Corporation и её филиалу в Амурской области. Претензии в целом составляют более 2,5 млрд рублей.