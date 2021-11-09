Пекин, , 05:41 — REGNUM Производство легковых автомобилей в Китае сократилось на 4,1% в годовом исчислении в октябре, в то время как продажи упали на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, показали данные отраслевой ассоциации, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

BYD Song Max Auto.news18a.com

Вопреки этой тенденции, продажи легковых электромобилей в стране выросли на 141,1% в годовом исчислении до 321 000 единиц в октябре, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. За первые 10 месяцев продажи легковых автомобилей с новой энергией взлетели на 191,9% по сравнению с годом ранее до 2,14 млн единиц.

По словам генерального секретаря ассоциации Цуй Дуншу, рыночные показатели автомобилей с новой энергией и бензиновых автомобилей пошли разными путями, при этом в первом из них по-прежнему наблюдается взрывной рост.

Ведущий китайский производитель автомобилей с новой энергией BYD оставался самым популярным брендом среди покупателей, а его оптовые продажи автомобилей достигли 80 373 единиц в прошлом месяце.

По данным ассоциации, в октябре Tesla China продала 54 391 автомобиль, а ее экспорт достиг 40 666 единиц. По данным ассоциации, в 2022 году оптовые продажи легковых автомобилей в Китае, скорее всего, вырастут на 5%.