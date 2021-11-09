Новосибирск, 9 ноября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области полостью завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 3 млн 480 тысяч тонн зерна с рекордной для региона урожайностью. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Власти отмечают, что достижению высоких результатов способствовали интенсификация земледелия, рост технической оснащенности сельского хозяйства и эффективные меры государственной поддержки.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, урожайность зерновых в среднем по области составила в этом году 23,3 центнера с гектара. На настоящее время все уборочные площади зерновых — около 1 млн 497 тысяч гектаров обмолочены. Собрано 3480,7 тыс. тонн зерна в первоначальном весе. Таких объёмов сбора зерна в регионе не было с 2009 года. Так, в 2020 году было собрано на 830 тысяч тонн зерна меньше: 2651,4 тыс. тонн. Валовой сбор яровой пшеницы составил 2 млн 138 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе, 85% собранной пшеницы приходится на продовольственное зерно 3 и 4 класса.