Пекин, , 05:36 — REGNUM Народный банк Китая, центральный банк страны, заявил 8 ноября, что он разработал вспомогательный инструмент для сокращения выбросов углерода в рамках усилий по достижению цели страны по обеспечению углеродной нейтральности, сообщает агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Банк будет предоставлять недорогие кредиты финансовым учреждениям с помощью инструмента поддержки сокращения выбросов углерода и будет направлять эти учреждения для предоставления кредитов фирмам в ключевых областях сокращения выбросов углерода на основе независимого принятия решений и принятия рисков.

Процентные ставки по кредитам, предоставляемые финансовыми учреждениями, должны в основном соответствовать базовым ставкам по кредитам или основным ставкам по кредитам, говорится в нем.

Создание и запуск такого инструмента структурной денежно-кредитной политики будет способствовать развитию ключевых областей, таких как чистая энергетика, энергосбережение и охрана окружающей среды, «устойчивым, упорядоченным, целенаправленным и прямым образом», — сказал представитель банка.

По словам чиновника, также можно было бы мобилизовать больше социальных фондов для содействия сокращению выбросов углерода. Банк примет «систему прямых фондов», что означает, что финансовые учреждения могут подать заявку на получение недорогостоящего финансирования от центрального банка после предоставления кредитов на сокращение выбросов углерода.

Банк предоставит 60% основной суммы кредита, предоставленного финансовыми учреждениями для сокращения выбросов углерода, со ставкой кредитования на один год в размере 1,75%. Центральный банк также требует, чтобы эти финансовые учреждения публично раскрывали информацию о кредитах на сокращение выбросов углерода и сокращениях выбросов, финансируемых за счет таких кредитов, сказал чиновник. Сторонние профессиональные учреждения будут проверять такую информацию, добавил чиновник.