Манагуа , 9 ноября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Заявление о том, что страны Евросоюза и Европарламента управляются «фашистами» и «нацистами», сделал президент Никарагуа Даниэль Ортега. Об этом 9 ноября сообщает агентство EFE.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Громкое заявление действующий президент Никарагуа сделал во время церемонии памяти Карлоса Фонсеки, никарагуанского революционера и теоретика революционного движения. Ортега считает, что фашизм стал истинной причиной ненависти стран Европы к социалистическим странам Америки. Особенно он отметил такое отношение стран ЕС к Кубе, Боливии и Венесуэле.

«То, что сейчас известно как Европейский союз, где большинство парламентариев являются фашистами и нацистами, эти демократии, которые управляются фашистским большинством. И Европейский парламент — большинство из них являются фашистами. Столько ненависти к народам, которые борются за независимость», — пояснил глава Никарагуа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден подверг критике выборы в Никарагуа, заявив, что они не были ни свободными, ни демократическими.