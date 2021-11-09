Чебоксары, , 05:30 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который при попытке скрыться от автоинспектора врезался в дерево. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Андрей Черкасский © ИА Крассная Весна

Фигурантом уголовного дела стал 27-летний чебоксарец. Инцидент произошёл 27 октября 2021 года около 22:40 часов в Чебоксарах у одного из домов по улице Восточная, куда сотрудники ДПС прибыли по сообщению о совершении административного правонарушения.

Следствием установлено, что в это время один из автоинспекторов обратил внимание на проезжавший мимо автомобиль Ford Focus, водитель которого был «с явными признаками опьянения». В ведомстве считают, что водитель проигнорировал требование выйти из иномарки, дав сначала задний ход, а затем — газанул, на что автоинспектор попытался нажать на педаль тормоза.

«Желая скрыться, фигурант уголовного дела продолжил движение, пытаясь на ходу вытолкнуть полицейского из салона, пока не врезался во впереди стоящее дерево», — говорят в следственном управлении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии 25-летняя жительница была осуждена условно на шесть лет за нападение на двух полицейских.

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