Новосибирск, , 05:29 — REGNUM В Новосибирской области началась реализация ещё одного масштабного инвестиционного проекта (МИП), благодаря которому планируется завершение строительства двух крупных долгостроев — домов по ул. Галущака, 15 и ул. Есенина, 65. Реализация каждого МИПа находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области, сообщили в правительстве региона.

Новый масштабный инвестиционный проект позволит завершить строительство двух крупных долгостроев региона Правительство Новосибирской области

По словам заместителя министра строительства области Алексея Колмакова, с начала 2021 года губернатором Новосибирской области было подписано восемь распоряжений о реализации МИПов, всего в регионе в разной стадии действует 26 проектов, еще пять масштабных инвестиционных проектов готовятся к реализации. По итогу реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано более 23,5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1 млрд 365 млн рублей.

Инициатором нового проекта выступает компания «СЗ «Союз-Инвест». По условиям МИПа, организация обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 258 кв. м жилых помещений. Кроме того, 30 млн рублей будут направлены на достройку домов по ул. Галущака, 15 ул. Есенина, 65. Оба объекта находятся в стадии завершения строительства. В свою очередь, застройщику предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Беловежская в Кировском районе Новосибирска.

Рассмотрение масштабных инвестпроектов, как одного из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков, осуществляется специально созданной комиссией под руководством первого заместителя председателя правительств Новосибирской области Владимир Знаткова. В состав комиссии входят члены областного правительства, представители депутатского корпуса Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.