Южно-Сахалинск, , 05:14 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника в Южно-Сахалинске. Отвечать за свой поступок будут пятеро подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ про Сахалинской области.

Избиение подростка в Рыбинске Скриншот видео группы «Подслушано в Рыбинске» Вконтакте

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Избитый подросток госпитализирован. Уголовное дело в отношении нападавших на него сверстников возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося. Ведомство в том числе намерено оценить действия должностных лиц системы профилактики подобных правонарушений.

Причиной инцидента региональные СМИ называют неприятие подростками того, что их друг стал общаться с неугодным им мальчиком. За эту дружбу юношу проучили, избив в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, существенно ужесточить наказание за групповое избиение предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Основой для этого предложения стало групповое нападение на отца с ребёнком в Новой Москве.