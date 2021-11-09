Новосибирск, , 05:14 — REGNUM В сфере общественного питания Новосибирской области сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка не улучшается. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, комментируя введение системы QR-кодов для посещения ресторанов и баз отдыха.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

«QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. При этом мы соблюдаем баланс принятых решений — с общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий, но введены QR-коды на посещение. Эти меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей», — отметил Гончаров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области с 12 ноября будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха и санаториев.

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