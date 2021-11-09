Красноярск, , 05:05 — REGNUM Во вторник, 9 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +1… +3 °C, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ветер 76.mchs.gov.ru

В 08:50 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 9 на 10 ноября ожидается до −4… −2 °C.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В среду, 10 ноября, в Красноярске до +3… +5 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −1… +2 °C, временами небольшие осадки.

В четверг, 11 ноября, в Красноярске ожидается до +2… +4 °C днём и до −3… +1 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР), в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается порывистый западный, юго-западный ветер до 15−20 м/с, на дорогах сильная гололедица.

9−12 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске сохранится ветреная погода.

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