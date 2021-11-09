Новосибирск, , 05:05 — REGNUM В Новосибирской области с 12 ноября будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха, санаториев. Об этом сообщили в правительстве региона.

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При этом разрешается работа общепита с 23:00 до 6:00 часов.

Исключение составят услуги по доставке заказов, обслуживанию «на вынос», услуги общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, а также столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

Изменения внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Меры усилены по предложению областного управления Роспотребнадзора, «исходя из оценки текущей санитарно-эпидемиологической ситуации».

Напомним, что с 8 ноября в Новосибирской области введена система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек.

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