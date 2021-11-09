Пекин, 9 ноября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Главное управление Госсовета КНР опубликовало план сохранения культурных реликвий и связанных с ними технологических инноваций на 14-ю Пятилетку (2021−2025), сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

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Согласно документу, Китай обязуется всесторонне повысить свой уровень охраны культурных реликвий и добиться существенного увеличения своего потенциала в области технологических инноваций в этой области.

Для достижения этих целей в документе изложены 10 основных задач, включая создание национальной базы данных о культурных реликвиях и создание системы технологических инноваций, которая объединяет сохранение, академические исследования и высшее образование.

Задачи также включают раскрытие инновационного потенциала музеев и воспитание компетентных специалистов по охране культурных реликвий.