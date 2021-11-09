Пекин, 9 ноября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Фильм «Не время умирать» продолжил лидировать в прокате на материковой части Китая за 7 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф « 007: Координаты «Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США Джеймс Бонд в горах

25-я часть франшизы о Джеймсе Бонде, также пятая и последняя часть с Дэниелом Крейгом в роли британского шпиона Джеймса Бонда или агента «007», завершила свой десятый день проката в Китае примерно 23,7 млн юаней (около $3,7 млн) сборов.

Военный эпический фильм «Битва у Чосинского водохранилища» занял второе место, выручив 17,2 млн юаней за ту же дату. За ним последовала китайская романтическая драма «Любопытная история господина Го», которая на третий день показа собрала около 6,4 млн юаней.