Находка, Приморский край, 9 ноября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Об этом 9 ноября сообщил журналистам начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

Судно шло под флагом Панамы, его длина составляет 101 метр, ширина 19 метров. Контейнеровоз сел на мель около посёлка Приисковый, сигнал бедствия был получен спасателями в 06:02 по местному времени.

В настоящее время известно, что на борту судна находятся 14 человек экипажа. По предварительной информации, моряки являются гражданами Китая. На помощь терпящему бедствие судну из Владивостока идёт спасатель «Лазурит».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Гаити назвали причину крушения судна «Экклезиаст», в результате которого погибли 19 человек.