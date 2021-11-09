Новосибирск, , 04:54 — REGNUM Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком. Работы на десяти технологических площадках на обоих берегах реки не останавливались даже во время объявленных выходных дней — в связи с обострением противоэпидемической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Строительство нового моста в Новосибирске Группа «ВИС»

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Уточняется, что на строящейся правобережной транспортной развязке идёт подготовка к запуску движения на съезде С-2. Здесь завершены монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, выполнено устройство двух слоёв асфальтобетона. Открыть движение автотранспорта по этому съезду планируется в декабре 2021 года. Ранее на правом берегу движение автомобилей было запущено по съезду С-1.

Также завершён первый этап реконструкции Зыряновского путепровода. Трамвайные пути на нём приведены в проектное положение, осуществляется проезд общественного транспорта. В рамках второго этапа ведутся работы по укрупнению металлических балок пролётного строения и устройству монолитных насадок на опорах.

На сегодняшний день полностью готовы 11 из 18 опор мостового перехода. Ведётся 11-й из 16 этапов надвижки пролётного строения над руслом реки. Всего укрупнено и надвинуто более 6500 тонн металлоконструкций.

Продолжаются работы на площадке сооружения пилона моста. Высота пилона составит 114 метров.