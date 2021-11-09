Якутск, 9 ноября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Жители Якутии часами вынуждены ждать переправы через реку Лена в связи с тем, что на ней образовались торосы — нагромождения обломков льда. Периодически движение судов на воздушной подушке вынуждены прекращать. Пассажиры поезда, прибывшие 8 ноября в Нижний Бестях, весь день ждали возможности попасть в Якутск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Железные дороги Якутии».

(сс) 黄河山曲 Лед на реке Хуанхэ

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На берегу реки скопилось много пассажиров, ожидавших переправы. Людей не удалось перевезти в Якутск своевременно, их переправа завершилась только в 19.00 местного времени. Сошедших с поезда пассажиров разместили в пункте ожидания и обеспечили водой. «Железные дороги Якутии» приносят якутянам свои извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста.