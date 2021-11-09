Пекин, , 04:47 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 43 новых локальных случая заболевания COVID-19 сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 9 ноября агентство Синьхуа.

Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане Wuhan.gov.cn

Из новых местных случаев 12 были зарегистрированы в Хэбэе, восемь в Хэйлунцзяне, семь в Сычуани, пять в Ляонине, четыре в Ганьсу, три в Цзянси и по два в Хэнани и Юньнани. Также сообщалось о 19 новых завезенных случаях, по четыре из которых были зарегистрированы в Гуандуне и Гуанси, по два в Тяньцзине, Шанхае, Сычуани и Юньнани и по одному в Пекине, Фуцзяни и Шэньси, согласно данным комиссии.

Тем не менее за 8 ноября не сообщалось о новых случаях подозрения на инфекцию или новых смертях, связанных с COVID-19, сообщила комиссия. Напомним, что Китай ввел уже 2,33 млрд доз вакцин от коронавируса, а новые случаи заболевания не перестают появляться.