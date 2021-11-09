Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1715 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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Из них 1698 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют менее двух тысяч инфицированных ежесуточно. При этом не исключается, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 383 407. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2998 человек.