Ухань, Китай, , 04:42 — REGNUM Китай примет 14-е заседание Конференции Договаривающихся сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях (COP14) в Ухане, столице провинции Хубэй в Центральном Китае, сообщило 8 ноября Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ Китая (NFGA), передает агентство Синьхуа.

Ухань. Китай David Baron

По данным NFGA, встреча начнется 21 ноября и завершится 29 ноября. По словам администрации, это первый раз, когда Китай примет у себя такую встречу. Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, также известная как Конвенция о водно-болотных угодьях, является межправительственным договором, который обеспечивает основу для национальных действий и международного сотрудничества в целях сохранения и разумного использования водно-болотных угодий и их ресурсов. На данный момент в нем насчитывается 172 договаривающихся стороны.

Каждые три года представители договаривающихся сторон собираются на COP, где они принимают решения об осуществлении конвенции и руководят ее осуществлением. С момента своего присоединения к договору в 1992 году Китай предпринял различные действия для решения глобальных проблем, таких как сокращение площади водно-болотных угодий и деградация экологических функций.

В стране принят ряд мер, направленных на защиту водно-болотных угодий, включая продвижение законодательства о водно-болотных угодьях, внедрение схем защиты и восстановления водно-болотных угодий, определение водно-болотных угодий международного значения и проведение обследований водно-болотных угодий.

По данным NFGA, на сегодняшний день в стране определены 64 водно-болотных угодья международного значения, 602 природных заповедника водно-болотных угодий и 1693 парка водно-болотных угодий.