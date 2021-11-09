Москва, , 04:40 — REGNUM Не менее 29% жителей России привились против гриппа в ходе осенней прививочной кампании, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Грипп Allergiyainfo.ru

«По состоянию на 5 ноября текущего года в РФ привито от гриппа более 40 миллионов человек, что составляет 29% от численности населения стран», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 37 регионах России. При этом уточняется, что в основном болеет взрослое население страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что симптомы коронавирусной инфекции стали напоминать грипп и ОРВИ. В частности, пациенты стали чаще жаловаться на боли в горле, насморк и диарею.