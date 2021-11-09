Лондон, 9 ноября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Спелеотуриста, повредившего позвоночник, удалось извлечь британским спасателям из пещеры в Южном Уэльсе. Об этом 9 ноября сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Unsplash Пещера

Мужчина повредил позвоночник, упав с 15-метровой высоты на опасном участке в пещере, расположенной в национальном парке Брекон-Биконс. В спасательной операции приняли участие более 250 человек, по времени операция заняла больше 53 часов. 46-летний мужчина находился в сознании, разговаривал с медиками и спасателями.

Руководители спасательной операции охарактеризовали её как одну из самых сложных и продолжительных, из когда-либо осуществлявшихся в британских пещерах. Спасателям и волонтёрам пришлось преодолеть сложный путь, кое-где туннели пещеры были залиты водой и пострадавшего сложно было протащить по ним на носилках-волокушах. Состояние спасённого мужчины расценивается как удовлетворительное.

Комплекс пещер в национальном парке Брекон-Биконс очень популярен среди спелеологов. Общая долина туннелей превышает 60 км, самая глубокая точка комплекса расположена в 300 м от поверхности. Разрешение попасть внутрь пещер выдаётся только опытным спелеологам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии во время обвала в пещере погибли семь человек.