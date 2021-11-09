Токио, 9 ноября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 9 ноября осуществила запуск с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

Jaxa.jp Япония. Старт ракеты H-IIA F40

В числе выводимых на околоземную орбиту спутников — вьетнамский NanoDragon, который весит 3,8 кг и будет осуществлять приём и передачу сигналов автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и мониторинга деятельности в море. На орбиту также выводятся восемь небольших японских спутников, часть из которых создана компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Напомним, что первоначально запуск планировался на 1 октября, но дважды переносился из-за погодных условий и проблем с радиолокационным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, новый спутник для системы глобального позиционирования Японии QZSS запустила в космос японская компания Mitsubishi Heavy Industries.

Читайте также: Названа причина отмены старта японской ракеты-носителя