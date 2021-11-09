Пекин, , 04:38 — REGNUM Управление здравоохранения Китая опубликовало документ о планах по укреплению здоровья детей на ближайшие пять лет, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Документ включает меры по улучшению услуг традиционной китайской медицины (ТКМ) для детей в общественных клиниках и на дому. В документе, выпущенном и опубликованном Национальной комиссией здравоохранения, говорится, что медицинским учреждениям и учреждениям здравоохранения рекомендуется использовать методы ТКМ в базовом медицинском лечении, профилактике заболеваний и медицинских услугах для детей.

Согласно документу, необходимо пропагандировать соответствующие методы ТКМ для использования в педиатрии и прилагать усилия для реализации программ общественного здравоохранения, связанных с ТКМ, для укрепления здоровья детей. В то время как для обеспечения здоровья детей должны приниматься меры, сочетающие профилактику и лечение заболеваний, в документе говорится, что больше внимания следует уделять профилактике.

Согласно документу, в течение следующих пяти лет ожидается, что служба управления здравоохранением, связанная с ТКМ, охватит около 85% детей в возрасте до трех лет в стране.