Хабаровск, , 04:35 — REGNUM Хабаровск в ночь с 8 на 9 ноября покрыло льдом. «Глазированными» стали не только дороги и тротуары, но и автомобили. В связи со сложной дорожной ситуацией таксисты подняли цены на свои услуги в три раза, сообщило DVHAB.RU.

Гололёд Nikolay Bondar

Читайте также: На трассах Хабаровского края закрыли движение междугородних автобусов

Горожане ошеломлены новыми тарифами, сотрудники мэрии борются с гололёдом. Дороги посыпаны 185,6 тоннами пескосоляной смеси, 16,6 тоннами реагента и 4 тоннами соли.

«Городские службы благоустройства трудятся круглосуточно. Сейчас в приоритете — расчистка остановочных пунктов и посадочных площадок, уборка пешеходных переходов, уборка спусков и подъемов, обработка реагентом основных магистралей», — отметили в управлении дорог и внешнего благоустройства.

Из-за гололёда закрыто движение автобусов по федеральной дороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозировали гололёд в Хабаровском крае. В МЧС региона сообщали об ограничении работы общественного транспорта на региональных, федеральных и местных дорогах.