Пекин, 9 ноября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Китайские власти усилили помощь в случае стихийных бедствий и чрезвычайную помощь районам, пострадавшим от наводнений, чтобы люди оставались в безопасности и тепле зимой, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

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В Китае в 2021 году произошло более сильное наводнение, чем в предыдущие годы, в результате наводнений за первые 10 месяцев года погибло или пропало без вести 590 человек, сообщил на пресс-конференции замминистра по чрезвычайным ситуациям Чжоу Сюэвэнь.

В общей сложности 58,9 млн человек пострадали от наводнений в Китае в период с января по октябрь, и 3,52 млн человек были эвакуированы в безопасные места. По словам Чжоу, за этот период из-за наводнений рухнуло около 203 000 домов.

Чжоу сказал, что МЭМ и Министерство финансов выделяют средства на оказание помощи в случае стихийных бедствий из центрального бюджета страны, и районам, сильно пострадавшим от наводнения, будет оказана льготная поддержка.

По словам Чжоу, до наступления холодной волны в соответствующие регионы на уровне провинций были направлены средства для оказания чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий, в том числе 237 000 хлопчатобумажных одеял и пальто.