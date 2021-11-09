Пекин, , 04:31 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР призвала детские сады, которые ухаживают за детьми в возрасте до трех лет, активизировать свои меры реагирования на COVID-19 в течение зимы, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

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Необходимы дополнительные усилия по контролю за COVID-19, поскольку большинство детей чаще остаются в помещении зимой, чем в другие времена года, что увеличивает риск передачи инфекции, говорится в пресс-релизе комиссии.

Детские сады по всей стране должны усилить управление своим персоналом, внимательно следить за здоровьем детей, находящихся под их опекой, обеспечивать вентиляцию и санитарию, а также усилить надзор за другими инфекционными заболеваниями, такими как грипп, говорится в заявлении.

Местные департаменты здравоохранения проведут специальные проверки детских садов, а те, кто не сможет принять эффективные меры контроля, будут подвергнуты штрафам и будут вынуждены скорректировать свои системы, говорится в заявлении.