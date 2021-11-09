Лхаса, Китай, 9 ноября 2021, 04:25 — REGNUM Являясь сокровищницей культурных реликвий с уникальными стилями и великой историей, Тибетский автономный район на юго-западе Китая за последние несколько лет добился устойчивого прогресса в научно обоснованной защите культурных реликвий, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.
С 2012 года Тибет внедряет науку и технологии в защиту культурных реликвий, закладывая основу для улучшения таких работ по сохранению в будущем, говорится в заявлении регионального бюро культурного наследия.
До 2013 года во всех учреждениях по охране культурных ценностей региона существовала только одна научно-техническая лаборатория защиты и одна комната для ремонта реликвий. Ни один предмет оборудования для защиты и исследования реликвий не был оценен более чем в 100 000 юаней (около $15 630).
С 2013 по 2015 год регион начал с превентивной защиты движимых культурных реликвий с использованием передовых достижений науки и техники. Тибетский музей и несколько учреждений из других провинциальных регионов создали совместную лабораторию по защите реликвий.
В период с 2016 по 2018 год научно обоснованная защита была дополнительно распространена на движимые сокровища в музеях, храмах и монастырях более низкого уровня, и осведомленность о защите культурных реликвий была заметно повышена.
Во время посещения в 2018 году дворца Потала, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поинтересовался защитой культурных реликвий, заявив, что страна окажет большую поддержку исследованиям ценных документов и продвижению культурного наследия и обменов. После инспекции Ли местные власти придали еще большее значение защите культурных реликвий и подняли усилия по защите движимых предметов на новый уровень.
С 2019 года регион активно стремится к сотрудничеству с другими регионами провинциального уровня. Год спустя руководство Дворца Потала наладило сотрудничество с университетами и исследовательскими институтами в рамках исследовательского проекта национального уровня по защите культурных реликвий от крупных стихийных бедствий.
За последнее десятилетие Дворец Потала использовал самые современные технологии для оцифровки настенных росписей, мониторинга строительных конструкций, системы мониторинга и раннего предупреждения, онлайн-продажи билетов, а также интеллектуальной системы безопасности.
По данным бюро, регион также будет сочетать традиционные методы с новыми технологиями, защищать важные древние документы и перемещать музеи реликвий в Интернете. В настоящее время в регионе насчитывается 4277 объектов культурных реликвий всех видов, из которых 1 985 объектов находятся под защитой правительства на разных уровнях, говорится в белой книге, опубликованной ранее в этом году.
За последние десятилетия Китай выделил огромные средства на содержание и охрану дворца Потала, Норбулингки, храма Джокханг, а также других культурных реликвий и исторических объектов.