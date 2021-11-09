Лхаса, Китай, 9 ноября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Являясь сокровищницей культурных реликвий с уникальными стилями и великой историей, Тибетский автономный район на юго-западе Китая за последние несколько лет добился устойчивого прогресса в научно обоснованной защите культурных реликвий, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

С 2012 года Тибет внедряет науку и технологии в защиту культурных реликвий, закладывая основу для улучшения таких работ по сохранению в будущем, говорится в заявлении регионального бюро культурного наследия.

До 2013 года во всех учреждениях по охране культурных ценностей региона существовала только одна научно-техническая лаборатория защиты и одна комната для ремонта реликвий. Ни один предмет оборудования для защиты и исследования реликвий не был оценен более чем в 100 000 юаней (около $15 630).

С 2013 по 2015 год регион начал с превентивной защиты движимых культурных реликвий с использованием передовых достижений науки и техники. Тибетский музей и несколько учреждений из других провинциальных регионов создали совместную лабораторию по защите реликвий.

В период с 2016 по 2018 год научно обоснованная защита была дополнительно распространена на движимые сокровища в музеях, храмах и монастырях более низкого уровня, и осведомленность о защите культурных реликвий была заметно повышена.

Во время посещения в 2018 году дворца Потала, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поинтересовался защитой культурных реликвий, заявив, что страна окажет большую поддержку исследованиям ценных документов и продвижению культурного наследия и обменов. После инспекции Ли местные власти придали еще большее значение защите культурных реликвий и подняли усилия по защите движимых предметов на новый уровень.

С 2019 года регион активно стремится к сотрудничеству с другими регионами провинциального уровня. Год спустя руководство Дворца Потала наладило сотрудничество с университетами и исследовательскими институтами в рамках исследовательского проекта национального уровня по защите культурных реликвий от крупных стихийных бедствий.

«Научно обоснованная защита культурных реликвий в Тибете вышла на новый уровень с начала 2016 года. В Тибете наблюдается все более интенсивное использование науки и техники для защиты культурных реликвий», — сказал директор бюро Лю Шичжун, добавив, что 230 млн юаней из центрального финансирования было выделено региону на 30 проектов по защите с 2016 по 2020 год.

За последнее десятилетие Дворец Потала использовал самые современные технологии для оцифровки настенных росписей, мониторинга строительных конструкций, системы мониторинга и раннего предупреждения, онлайн-продажи билетов, а также интеллектуальной системы безопасности.

По данным бюро, регион также будет сочетать традиционные методы с новыми технологиями, защищать важные древние документы и перемещать музеи реликвий в Интернете. В настоящее время в регионе насчитывается 4277 объектов культурных реликвий всех видов, из которых 1 985 объектов находятся под защитой правительства на разных уровнях, говорится в белой книге, опубликованной ранее в этом году.

За последние десятилетия Китай выделил огромные средства на содержание и охрану дворца Потала, Норбулингки, храма Джокханг, а также других культурных реликвий и исторических объектов.