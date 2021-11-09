Пекин, 9 ноября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Государственная сетевая корпорация Китая заявила, что спрос и предложение электроэнергии в районах, управляемых компанией, вернулись к норме, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

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Запасы энергетического угля в зоне деятельности компании выросли до 99,32 млн тонн, в то время как доступные дни потребления выросли до 20, говорится в сообщении компании. Масштабы ограничений мощности и дефицит электроэнергии были значительно сокращены, говорится в сообщении, добавляя, что по состоянию на 6 ноября электроснабжение некоторых заводов с высоким энергопотреблением и высоким уровнем загрязнения в некоторых провинциях все еще было ограничено.

Сеть столкнется с «общим жестким балансом мощности с разрывами в отдельных областях» этой зимой и предстоящей весной, поскольку страна столкнется с пиком энергопотребления и сезоном засухи для гидроэнергетики. Государственная сеть увеличит и стабилизирует энергоснабжение, используя потенциал всех видов ресурсов, при этом внимательно отслеживая поставки энергетического угля и газа и координируя передачу электроэнергии в разных регионах для обеспечения безопасности сети, сказал представитель компании Мэн Хайцзюнь.

По словам Мэна, компания будет стремиться обеспечить электроснабжение домашних хозяйств, коммунальных служб и ключевых потребителей. По словам Мэна, компания также проведет реформу цен на электроэнергию путем упорядоченного включения всей угольной электроэнергии на рынок электроэнергии и расширения плавающего диапазона рыночных цен на электроэнергию.

Государственная сетевая корпорация Китая является крупнейшей в мире коммунальной компанией и занимает второе место в списке Fortune Global 500 по данным на 2021 год. Она обеспечивает электроэнергией население более 1,1 млрд человек, а ее зона обслуживания охватывает 88% территории Китая.